Pisa: atterraggio d'emergenza per sospetto fumo in cabina (Di domenica 17 luglio 2022) Momenti di preoccupazione, ieri sera, 16 luglio 2022, intorno alle 20, all'aeroporto di Pisa, per l'atterraggio d'emergenza di un volo di Air Dolomiti partito da Firenze e diretto a Francoforte, a causa di sospetto fumo in cabina L'articolo proviene da Firenze Post.

