Novak Djokovic | “Non ho intenzione di vaccinarmi | non so se ci sarò agli Us Open”

(Di domenica 17 luglio 2022) Dopo la vittoria al torneo di Wimbledon di qualche settimana fa,ha parlato delle sue possibilità di giocare il prossimo USe ha ribadito la sua scelta di non vaccinarsi. Ecco le parole del serbo: “Non sono vaccinato e non hodi, naturalmente so che questo fa sì come io non possa avere il green pass obbligatorio o come si chiama per entrare negli Usa. Inoltre so anche come un’esenzione non sia possibile, quindi dovrò vedere e valutare come evolverà la situazione. Ad oggi sinceramente non so se potrò partecipare o meno allo Slam americano. Vediamo, ma non sento nessuna pressione o necessità nel giocare per forza il torneo”. SportFace.