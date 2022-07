Mourinho | il tatuaggio con i suoi trionfi europei

Pubblicità

FBiasin : Il tatuaggio di José #Mourinho. - Osi__X : RT @_MDelon: Questo è il famoso e misterioso tatuaggio di #Mourinho. Be', un po' sborone ma non ha tralasciato niente e nessuno e di signi… - FiorentinaUno : Mourinho, svela il tatuaggio: l'unico a poterlo fare... - WiAnselmo : RT @Mediagol: Roma, Mourinho e il tatuaggio con le coppe europee: “Solo io posso averlo” - Mediagol : Roma, Mourinho e il tatuaggio con le coppe europee: “Solo io posso averlo” -

Ecco il mio', ha scritto. Tanti i commenti sui social ma oltre agli applausi dei romanisti anche qualche reazione ironica: 'E Ancelotti cosa dovrebbe fare allora'.Commenta per primo L'attesa è finita: Joséha svelato il. Almeno il disegno, non il 'lavoro finito' sul braccio destro, mostrato solo con il cerotto nei giorni scorsi. 'La gioia del popolo romano mi ha portato a fare questo ...Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, svelato il disegno che l'allenatore ha scelto per la spalla destra. "La gioia dei tifosi giallorossi mi ha ...Ibrahimovic porta nomi di persone che morivano di fame, Vidal una pompa per l’insulina, Sergio Ramos le vittime degli attacchi terroristici di New York e Atocha e Icardi l’intera famiglia ...