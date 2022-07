Mantova, auto travolge e uccide 16enne in bicicletta (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è morto ieri sera, poco prima della mezzanotte, dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta, lungo la provinciale 42 a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Il corpo, sbalzato nella vegetazione fuori strada, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Mantova e il 118, che ha soccorso anche altre due persone coinvolte nell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è morto ieri sera, poco prima della mezzanotte, dopo essere stato travolto da un’mentre era in sella alla sua, lungo la provinciale 42 a San Benedetto Po, in provincia di. Il corpo, sbalzato nella vegetazione fuori strada, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando die il 118, che ha soccorso anche altre due persone coinvolte nell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Adnkronos : Incidente mortale nel mantovano, auto travolge e uccide 16enne in bicicletta a San Benedetto Po. - Giorno_Mantova : San Benedetto Po, auto investe tre ragazzi in bicicletta: muore 16enne - telodogratis : Mantova, auto travolge e uccide 16enne in bicicletta - fisco24_info : Mantova, auto travolge e uccide 16enne in bicicletta: (Adnkronos) - Lungo la provinciale 42 a San Benedetto Po. Coi… - infoitinterno : Mantova, auto travolge e uccide 16enne in bicicletta -