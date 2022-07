Incidente stradale nel salernitano: rider muore ad Angri mentre fa l'ultima consegna (Di domenica 17 luglio 2022) Incidente, soccorsi Angri (Salerno), 17 luglio 2022 - Tragico Incidente stradale ad Angri. A perdere la vita un rider di 47 anni, originario di Santa Maria la Carità . L'impatto fatale nella serata di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022), soccorsi(Salerno), 17 luglio 2022 - Tragicoad. A perdere la vita undi 47 anni, originario di Santa Maria la Carità . L'impatto fatale nella serata di ...

repubblica : Nel Salernitano rider morto in un incidente stradale: stava facendo l'ultima consegna [di Mariella Parmendola] - abboapk : Nel Salernitano rider morto in un incidente stradale: stava facendo l'ultima consegna - giusemarino1975 : RT @Maria15112786: Assurdo Nel Salernitano rider morto in un incidente stradale: stava facendo l'ultima consegna - Maria15112786 : Assurdo Nel Salernitano rider morto in un incidente stradale: stava facendo l'ultima consegna - franconemarisa : Chi era Leonardo Caielli, il 16enne morto investito fuori da un pub -