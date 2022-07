Grecia, lo schianto dell’aereo con a bordo armi: il velivolo è una palla di fuoco in cielo – Video (Di domenica 17 luglio 2022) La compagnia aerea ucraina Meridian ha confermato oggi l’incidente avvenuto ieri sera nel nord della Grecia che ha coinvolto un suo Antonov An-12, sottolineando che tutti gli otto membri dell’equipaggio deceduti erano cittadini ucraini. Nel Video, girato da alcuni residenti, si vede il velivolo già a fuoco in cielo. Poi lo schianto e una successiva esplosione. Video Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) La compagnia aerea ucraina Meridian ha confermato oggi l’incidente avvenuto ieri sera nel nord dellache ha coinvolto un suo Antonov An-12, sottolineando che tutti gli otto membri dell’equipaggio deceduti erano cittadini ucraini. Nel, girato da alcuni residenti, si vede ilgià ain. Poi loe una successiva esplosione.Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Grecia, lo schianto dell’aereo con a bordo armi: il velivolo è una palla di fuoco in cielo – Video - francobus100 : Aereo precipita nel nord della Grecia, palla di fuoco nel buio: il drammatico video dello schianto - laregione : Schianto in Grecia, popolazione invitata a rimanere in casa -