Pubblicità

telodogratis : Biden: ‘Saluto col pugno a MbS? Chiedetemi cose che contano’ - ninotelia1 : RT @RaiNews: Polemiche e tensioni dopo la visita del presidente Usa, Joe Biden, in Medioriente #Khashoggi #Biden - fisco24_info : Biden: 'Saluto col pugno a MbS? Chiedetemi cose che contano': Sanders gela Biden, nessun rapporto cordiale con ditt… - AndreaIbba16 : RT @RaiNews: Polemiche e tensioni dopo la visita del presidente Usa, Joe Biden, in Medioriente #Khashoggi #Biden - serenel14278447 : Biden: 'Saluto col pugno a MbS? Chiedetemi cose che contano' -

"Perché non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joeha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange ilcol pugno al principe Mohammed bin Salman (MbS), che l'intelligence Usa considera il mandante dell'omicidio Khashoggi. Fra ..."Perché non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta" ha invece risposto, stizzito, Joeai reporter che gli chiedevano se rimpiange ilcol pugno ..."Perché non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta" ha invece risposto, stizzito, Joe Biden ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno ..."Perché non parlate di qualcosa che conta Sono felice di rispondere ad una domanda che conta": Joe Biden ha risposto così ai reporter che gli chiedevano se rimpiange il saluto col pugno al principe M ...