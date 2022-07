West Nile, cos’è il virus trasmesso dalle zanzare che ha ucciso un 83enne in Veneto (Di sabato 16 luglio 2022) I dettagli emersi fino a questo momento sono ancora pochi. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della morte di un uomo di 83 anni, deceduto a seguito di una grave forma di encefalite legata al virus West Nile. L’uomo viveva in Veneto, a Piove di Sacco. Nella regione c’è un altro paziente ricoverato per lo stesso virus e un altro su cui sono in corso degli accertamenti. Il West Nile era già comparso in Italia nel 2020, quando aveva provocato la morte di cinque persone. È stato isolato per la prima volta in Uganda, nel 1937 e deve il suo nome al distretto in cui è stato trovato. Questo virus si trasmette all’uomo soprattutto con le punture di zanzare, in particolare quelle di tipo Culex ma può arrivare all’uomo anche attraverso ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) I dettagli emersi fino a questo momento sono ancora pochi. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della morte di un uomo di 83 anni, deceduto a seguito di una grave forma di encefalite legata al. L’uomo viveva in, a Piove di Sacco. Nella regione c’è un altro paziente ricoverato per lo stessoe un altro su cui sono in corso degli accertamenti. Ilera già comparso in Italia nel 2020, quando aveva provocato la morte di cinque persone. È stato isolato per la prima volta in Uganda, nel 1937 e deve il suo nome al distretto in cui è stato trovato. Questosi trasmette all’uomo soprattutto con le punture di, in particolare quelle di tipo Culex ma può arrivare all’uomo anche attraverso ...

