Ultime Notizie Roma del 16-07-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente la politica apertura la crisi di governo il destino dell’esecutivo resta in bilico dopo la mancata fiducia dei 5 Stelle da via per un grande Ibiza è sempre più stretta nonostante il pressing interno internazionale perché il premier rimanga al suo posto il Presidente del Consiglio renderà nota la sua scelta mercoledì davanti al parlamento un appuntamento che lo stesso premier ha voluto come condizione di un suo passo indietro sulle dimissioni il punto fermo per poter andare avanti resta la fiducia piena della risonanza di larghe intese all’ipotesi di elezioni in autunno vediamo insieme le posizioni dei partiti Matteo Renzi Italia viva si dice al lavoro notte e giorno per costruire il draghi bis m p d vorrebbe convincere ad ...