Svelato finalmente il segreto di Bigfoot? | Web in tilt ma molti pensano sia una strategia

(Di sabato 16 luglio 2022) È stato ritrovato un enorme teschio di un primate sconosciuto in una foresta nel Nord America:credono che possa trattarsi del teschio di Big Foot. Lo strano teschio è stato ritrovato in una foresta Canadese e adesso il popolo del web è combattuto tra chi crede che questa sia la prova definitiva dell’esistenza di Big foot, e chi invece rimane scettico a riguardo. La scioccante scoperta è stata fatta da uno Youtuber americano Coyote Peterson; il suo lavoro consiste principalmente ad educare il pubblico sulla fauna selvaggia. Di recente è anche presentatore e protagonista del programma di Animal Planet ‘Coyote Peterson: Brave The Wild’. L’esploratore ha condiviso la sua scoperta sul suo profilo facebook, spiegando di aver trovato il teschio durante una recente spedizione in British Columbia, Canada. Nel post ha espresso preoccupazione in merito al ...