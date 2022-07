Sciopero aerei in Italia: vacanze a rischio. Scatta la protesta (Di sabato 16 luglio 2022) Sciopero previsto sulla penisola. Non si placa il malcontento delle compagnie aeree. Grandi disagi negli aeroporti delle maggiori città. Continuano i disagi in Italia. Le compagnie aeree hanno indetto uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 16 luglio 2022)previsto sulla penisola. Non si placa il malcontento delle compagnie aeree. Grandi disagi negli aeroporti delle maggiori città. Continuano i disagi in. Le compagnie aeree hanno indetto uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ilpost : Lo sciopero di domenica durerà quattro ore, dalle 14 alle 18, e potrebbe causare centinaia di voli cancellati in tu… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Aerei, sciopero del 17 luglio in Italia: a rischio un volo su quattro. Ecco l’elenco #economia #italia… - newsfinanza : Aerei, sciopero del 17 luglio in Italia: a rischio un volo su quattro. Ecco l’elenco - leggoit : Sciopero Ryanair (e non solo), domenica 17 luglio si bloccano i trasporti aerei: ecco come chiedere il rimborso - FrancescComito : ??+++ Aerei, sciopero di domenica 17 luglio in Italia: a rischio un volo su quattro - Corriere della Sera -