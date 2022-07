Regina Elisabetta al funerale di Filippo: era felice che Meghan non ci fosse (Di sabato 16 luglio 2022) Il principe Harry nutre moltissimo affetto per sua nonna, la Regina Elisabetta. Ma la Sovrana non sarebbe sempre felice di avere in casa sua moglie, Meghan Markle. Considerate le tensioni che si sollevano ad ogni suo passo, infatti, la Regina preferisce che la duchessa di Sussex non sia presente. Secondo un biografo, dunque, avrebbe tirato un sospiro di sollievo sapendo che non ci sarebbe stata al funerale del principe Filippo. La Regina Elisabetta, dunque, avrebbe espresso in privato sollievo per il fatto fatto che Meghan Markle non avrebbe partecipato al funerale del principe Filippo. A raccontare l’aneddoto è Tom Bower, autore della nuova biografia dal titolo Revenge: ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 luglio 2022) Il principe Harry nutre moltissimo affetto per sua nonna, la. Ma la Sovrana non sarebbe sempredi avere in casa sua moglie,Markle. Considerate le tensioni che si sollevano ad ogni suo passo, infatti, lapreferisce che la duchessa di Sussex non sia presente. Secondo un biografo, dunque, avrebbe tirato un sospiro di sollievo sapendo che non ci sarebbe stata aldel principe. La, dunque, avrebbe espresso in privato sollievo per il fatto fatto cheMarkle non avrebbe partecipato aldel principe. A raccontare l’aneddoto è Tom Bower, autore della nuova biografia dal titolo Revenge: ...

