Preghiera della sera del 16 Luglio 2021: “Fammi vedere una luce” (Di sabato 16 luglio 2022) “Fammi vedere una luce”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 16 luglio 2022) “una”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da Ladi Maria.

Pubblicità

UffiziGalleries : #11luglio festa di San Benedetto, fondatore della Regola, qui raffigurato fanciullo alle prese con il suo primo mir… - Fiorell78843140 : RT @enricosolmi: una preghiera per chi ci governa perché guardi al bene della gente, alla crisi che viviamo e che ci aspetta: non sono 'tem… - FuoriIncuboUe : RT @S_soldato_Maria: Inizia #RosarioSocial #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ????????uniamoci in preghiera - AntonioGaspari : In questo tempo di radicale conversione della Chiesa dobbiamo riscoprire il valore del dialogo intimo col Signore,… - FuoriIncuboUe : RT @S_soldato_Maria: Ora la #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ???????? è riunita in preghiera per recitare il Santo Rosario in Lati… -