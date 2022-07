Omicidio Serena Mollicone, le urla e le proteste dopo la sentenza: «Vergogna, assassini» – Il video (Di sabato 16 luglio 2022) dopo la sentenza di assoluzione per gli imputati del processo per l’Omicidio di Serena Mollicone ci sono stati momenti di forte tensione sia nell’aula che all’esterno del palazzo di giustizia. Con un tentativo di aggressione nei confronti di alcuni imputati al punto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per riportare la calma. Niente condanna per Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria. I tre erano accusati di Omicidio volontario e la Procura aveva sollecitato condanne fino a 30 anni. «Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti», il commento a caldo di Franco e Marco, mentre qualcuno gridava «assassini» e «Vergogna». I giudici della Corte d’Assise ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022)ladi assoluzione per gli imputati del processo per l’dici sono stati momenti di forte tensione sia nell’aula che all’esterno del palazzo di giustizia. Con un tentativo di aggressione nei confronti di alcuni imputati al punto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per riportare la calma. Niente condanna per Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna Maria. I tre erano accusati divolontario e la Procura aveva sollecitato condanne fino a 30 anni. «Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti», il commento a caldo di Franco e Marco, mentre qualcuno gridava «» e «». I giudici della Corte d’Assise ...

fanpage : ULTIM'ORA La Corte d’Appello ha assolto Franco Mottola e il figlio Marco, accusati dell’omicidio di Serena… - repubblica : Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' - RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - Giulicat1512 : RT @SarettaMandis86: Assolti tutti per non aver commesso il fatto. Serena si è uccisa da sola Nessuno pagherà per il suo omicidio. Serena… - LuciaZappitelli : Quando c'è di mezzo la droga si occulta tutto... Stato di mafia!!! Serena Mollicone, assolti tutti gli imputati, da… -