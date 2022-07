Nucleare, Cingolani: “Miope non investire in nuove tecnologie” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “investire denari enormi su centrali di seconda generazione credo che non ne varrebbe il costo. Ma trovo assolutamente Miope che non si decida di investire in maniera massiccia sulle nuove tecnologie”. Ad affermarlo è il ministro della Transizione ecologica, Stefano Cingolani, in un’intervista, questa sera,al convegno a Bari organizzato nell’ambito de ‘La Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro. “La tassonomia europea ha messo il Nucleare tra le energie verdi. Ha altri difetti ma dal punto di vista del gas serra è la tecnologia migliore”, spiega Cingolani. “Non esiste la soluzione ma le devi avere tutte”. “Sul lungo termine, la fusione Nucleare sarà la scelta definitiva. C’è un’accelerazione enorme ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “denari enormi su centrali di seconda generazione credo che non ne varrebbe il costo. Ma trovo assolutamenteche non si decida diin maniera massiccia sulle”. Ad affermarlo è il ministro della Transizione ecologica, Stefano, in un’intervista, questa sera,al convegno a Bari organizzato nell’ambito de ‘La Ripartenza 2022’ promosso dal giornalista Nicola Porro. “La tassonomia europea ha messo iltra le energie verdi. Ha altri difetti ma dal punto di vista del gas serra è la tecnologia migliore”, spiega. “Non esiste la soluzione ma le devi avere tutte”. “Sul lungo termine, la fusionesarà la scelta definitiva. C’è un’accelerazione enorme ...

Pubblicità

telodogratis : Nucleare, Cingolani: “Miope non investire in nuove tecnologie” - ledicoladelsud : Nucleare, Cingolani: “Miope non investire in nuove tecnologie” - italiaserait : Nucleare, Cingolani: “Miope non investire in nuove tecnologie” - fisco24_info : Nucleare, Cingolani: 'Miope non investire in nuove tecnologie': (Adnkronos) - 'Investire denari enormi su centrali… - LocalPage3 : Nucleare, Cingolani: 'Miope non investire in nuove tecnologie' -