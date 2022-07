L'occasione di ascoltare voci nuove e interpreti classici del genere. E il 20 luglio sul palco ci sarà Johnny Depp insieme alla band di Jeff Beck (Di sabato 16 luglio 2022) Programma frizzante e denso di sorprese, all’insegna di tradizione e ricerca del nuovo, per Pordenone Blues & Co Festival. Johnny Depp al centro con la band di Jeff Beck. Tra i concerti live più attesi, Jeff Beck Live + Very Special Guest Johnny Depp (20 luglio) con l’attore statunitense alla chitarra. Da non perdere la performance (il 22 luglio) di tre grandi interpreti del genere: l’armonicista Sugar Blue che presenta The Colors of Blues, viaggio musicale alle radici della sonorità del blues – in Africa; Grayson Capps, «il cantore di storie di vita vera e selvaggia, ambientate tra New Orleans e la natìa Alabama»; Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy come ... Leggi su iodonna (Di sabato 16 luglio 2022) Programma frizzante e denso di sorprese, all’insegna di tradizione e ricerca del nuovo, per Pordenone Blues & Co Festival.al centro con ladiBeck. Tra i concerti live più attesi,Beck Live + Very Special Guest(20) con l’attore statunitensechitarra. Da non perdere la performance (il 22) di tre grandidel: l’armonicista Sugar Blue che presenta The Colors of Blues, viaggio musicale alle radici della sonorità del blues – in Africa; Grayson Capps, «il cantore di storie di vita vera e selvaggia, ambientate tra New Orleans e la natìa Alabama»; Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy come ...

