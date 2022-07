LIVE – Inter-Monaco 2-2 | Amichevole precampionato 2022 DIRETTA

(Di sabato 16 luglio 2022) Ladi, match valevole per la seconda garadella nuova stagione per i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista du due prestigiosi trofei, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA2-2 (7? Golovin, 29? Ben Yedder, 42? Gagliardini, 58? Asllani) 58? IL GOL! IL GOL! IL GOL! ASLLANI! 2-2, LUKAKU ECCEZIONALE CON PARATA DEL ...

Inter batte Juve. #Bremer sarà nerazzurro
Manca sempre meno a #InterMonaco!
LIVE - Inter-Monaco 2-2, pareggio di Asllani!
LIVE Inter-Monaco 0-2: contropiede perfetto concluso da Ben Yedder

...Monaco/ Come vedere in diretta streaming l'amichevole Le mosse di Inzaghi GOLOVIN SBLOCCA E' iniziata da circa venti minuti la diretta dell'amichevole traMonaco con il risultato...Si attende il ritorno al gol con la maglia dell', seppur in amichevole, di Romelu Lukaku, a secco contro il Lugano, oggi probabilmente nuovamente in coppia col 'Toro' per formare la cosiddetta '...56' - Lautaro semina il panico in area, cross per Gagliardini che in sforbiciata non imprime forza alla palla. 55' - Lazaro crossa per la testa di Lautaro che sfiora il palo alla ...53' - Scambio al limite Minamino-Jean Lucas, tiro di quest'ultimo che sfiora il palo. 47' - Tentativo di Minamino, tiro deviato in angolo. 46' - Si riparte con un cambio: ...