L’impatto violentissimo e per Federico nessuna speranza | muore sotto gli occhi della fidanzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 luglio 2022) Tragedia sulla strada. L’incidente mortale è avveuto lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto, in provincia di Teramo. Perde la vita all’età di 41 anniDi Battista alla guida del suo scooter. A lanciare l’allarme la compagna, che lo seguiva in auto.Di Battistaper incidente stradale lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13. La vittima avrebbe compiuto 42 anni tra pochi giorni, ovvero il 2 agosto). Lui in scooter e dietro in auto la compagna, la prima a lanciare l’allarme e a prestare soccorso.Di Battista morto dopo l’incidente in scooterglicompagna Stando a quanto si apprende, ...