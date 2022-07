GF Vip | tornarono 3 concorrenti | da non credere!

(Di sabato 16 luglio 2022) Manca sempre meno alla settima edizione del Gf Vip, da non credere, Signorini avrebbe già scelto 3 ex noti. Ecco di chi si tratta. Alfonso Signorini sta già pensando ai possibilida inserire all’interno della casa del Gf Vip. D’altronde non manca pochissimo a Settembre, ecco perché il noto presentatore ha iniziato ad L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Giuseppe Porro

MONICA CONTRAFATTO, CHI È/ Appello a Signorini: "Voglio fare il Grande Fratello" FRANCESCA ... Quella stessa serain paese per una pizza e chiesero di me. Alle 23 bussarono alla mia porta:...I membridei nightclub di Playboy potevano fare quello che volevano, incluso il venerato ... Cinque anni fa, dopo una pausa durata 12 mesi di infruttuosa castità, sulla patinata rivistale ... GF Vip 7, tre ex del GF Vip 6 ritorneranno nella Casa L'indiscrezione Così The Pipol Tv nel rendere noto il fatto che la partecipazione della showgirl al programma di Canale Cinque sarebbe sfumata. Il pallone “dimenticato” nell’ufficio di Signorini è infatti lo stesso c ...Nicola Pisu ha detto addio alla televisione dopo la sua partecipazione al "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini: ecco il comunissimo lavoro che fa ora l'ex vippone ...