"Draghi resti al governo". L'appello di undici sindaci al premier: "Serve stabilità" (Di sabato 16 luglio 2022) Sono giorni ed ore molto complesse per la politica italiana dopo lo strappo messo in atto dal Movimento Cinque Stelle sul Dl Aiuti. La maggioranza che finora ha supportato il governo Draghi ha perso una... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 luglio 2022) Sono giorni ed ore molto complesse per la politica italiana dopo lo strappo messo in atto dal Movimento Cinque Stelle sul Dl Aiuti. La maggioranza che finora ha supportato ilha perso una...

Pubblicità

meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - ivanscalfarotto : Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare Draghi a Palazzo Chigi e faremo di tutto perché resti alla guida del… - lucianonobili : In queste ore siamo impegnati a far di tutto perchè Mario #Draghi resti a Palazzo Chigi e l’irresponsabilità di chi… - 18_agosto : RT @distefanoTW: Questa patetica pantomima mediatica “#Draghi resti al suo posto, lo vogliono tutti, imprenditori, lavoratori, camionisti,… - annalisa_leonar : “Appelli pro Draghi: sindaci, medici e imprenditori. Le «voci dall’Italia» per scongiurare la crisi “ Rimanga presi… -