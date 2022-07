Crisi di governo, perché ora è più probabile il voto (Di sabato 16 luglio 2022) Saranno i cinque giorni più caldi della breve vita dell’esecutivo di Mario Draghi. Tra sfaldamenti interni ai 5 Stelle, Fratelli d’Italia che urla a gran voce il ritorno alle urne dopo quattro anni, un centrosinistra che cerca di ricomporre i pezzi per un eventuale bis dell’ex Bce, ecco che la strada da seguire mercoledì, data in cui il premier dovrà riferire alle Camere, risulta essere sempre più incerta. La situazione in casa destra Sul lato della coalizione di centrodestra, è evidente come la ferma sostenitrice del governo attuale rimanga Forza Italia. L’obiettivo di Fi sarebbe quello di proseguire nell’esperienza draghiana attuale, senza la componente contiana, per poi arrivare al 2023 con un’alleanza compatta, che lotti veramente per conquistarsi Palazzo Chigi. Dall’altra parte, però, il vero dilemma rimane la Lega. L’eventuale nascita di un Draghi bis è affidato ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 luglio 2022) Saranno i cinque giorni più caldi della breve vita dell’esecutivo di Mario Draghi. Tra sfaldamenti interni ai 5 Stelle, Fratelli d’Italia che urla a gran voce il ritorno alle urne dopo quattro anni, un centrosinistra che cerca di ricomporre i pezzi per un eventuale bis dell’ex Bce, ecco che la strada da seguire mercoledì, data in cui il premier dovrà riferire alle Camere, risulta essere sempre più incerta. La situazione in casa destra Sul lato della coalizione di centrodestra, è evidente come la ferma sostenitrice delattuale rimanga Forza Italia. L’obiettivo di Fi sarebbe quello di proseguire nell’esperienza draghiana attuale, senza la componente contiana, per poi arrivare al 2023 con un’alleanza compatta, che lotti veramente per conquistarsi Palazzo Chigi. Dall’altra parte, però, il vero dilemma rimane la Lega. L’eventuale nascita di un Draghi bis è affidato ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - TizianaFerrario : #Draghi si è dimesso ma ministri e sottosegretari 5S sono ancora lì sulle loro poltrone dopo non avere votato la f… - StelvioGori : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… - Toni03890305 : RT @P_Rava: A chi obietta “i prossimi mesi non sarete più così contenti per la caduta del governo” vorrei ricordare che la grave crisi econ… -