Crisi di governo: così una telefonata potrebbe far cambiare idea a Draghi sulle dimissioni (Di sabato 16 luglio 2022) Una telefonata allunga la vita. Ma nel caso del governo Draghi dovrebbe avere un prefisso internazionale. Mentre la Crisi italiana diventa un affare europeo e mondiale le elezioni sono uno scenario sempre più vicino, il presidente del Consiglio è sempre più lontano da Palazzo Chigi. Gli occhi sono puntati su mercoledì 20 luglio: è il giorno in cui Mario Draghi si presenterà in Senato. Ad oggi, per definire irrevocabili le dimissioni date giovedì in consiglio dei ministri e respinte da Mattarella. Ma affinché la storia abbia un happy end c’è ancora uno spiraglio. Che viaggia su due direzioni distinte. La prima sono le repliche dei partiti al discorso che SuperMario sta preparando. Se dovesse registrare un atteggiamento diverso il premier potrebbe ripensarci. La seconda ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Unaallunga la vita. Ma nel caso deldovrebbe avere un prefisso internazionale. Mentre laitaliana diventa un affare europeo e mondiale le elezioni sono uno scenario sempre più vicino, il presidente del Consiglio è sempre più lontano da Palazzo Chigi. Gli occhi sono puntati su mercoledì 20 luglio: è il giorno in cui Mariosi presenterà in Senato. Ad oggi, per definire irrevocabili ledate giovedì in consiglio dei ministri e respinte da Mattarella. Ma affinché la storia abbia un happy end c’è ancora uno spiraglio. Che viaggia su due direzioni distinte. La prima sono le repliche dei partiti al discorso che SuperMario sta preparando. Se dovesse registrare un atteggiamento diverso il premierripensarci. La seconda ...

