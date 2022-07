Uomini meno longevi delle donne Colpa del cromosoma Y - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) È il cromosoma Y uno dei principali colpevoli della minore longevità degli Uomini rispetto alle donne: la sua perdita nel corso dell'invecchiamento, che si stima avvenga nel 40% circa dei settantenni, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) È ilY uno dei principali colpevoli della minoretà deglirispetto alle: la sua perdita nel corso dell'invecchiamento, che si stima avvenga nel 40% circa dei settantenni, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Perché gli uomini vivono meno delle donne? “La risposta è proprio nel cromosoma Y” - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - GraziaMarocco : RT @Lauraquaglia56: PROGETTO AQUILA ODV LUNA CERCA CASA ?? Ha meno di 2 anni, è la tranquillità fatta cane È socievole e carina con tutti uo… - freedomsempre68 : con uomini, nonché per transgender e persone non binarie. Monkeypox è una malattia virale endemica nei paesi dell'A… - licprospero : RT @tizianacampodon: 'ci sono assai meno idee che uomini, e così tutti gli uomini della stessa idea si somigliano' #Proust La parte di Guer… -