Traffico Roma del 15-07-2022 ore 08 | 30

(Di venerdì 15 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidenti sul Raccordo Anulare chiude in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina e poi in carreggiata esterna tra la Prenestina e rallentamenti ma persulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est anche sulla tangenziale est e tra la Salaria e Viale dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico rallentato ilsulla Pontina tra Castelno Castel di Decima code a tratti su via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Tiburtina da Settecamini verso il centro Mentre sulla A12Civitavecchia risolti i problemi ...