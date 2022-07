Napoli-Keylor Navas: la notizia dalla radio ufficiale (Di venerdì 15 luglio 2022) La città di Napoli si è svegliata con una clamorosa notizia riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, in prima pagina sul quotidiano in Campania: Keylor Navas vicinissimo a difendere i pali per la prossima stagione. Un colpo ad effetto, con l’eventuale allontanamento di Meret da titolare ed un portiere esperto in porta. Ma le ultime notizie che giungono non sono dello stesso avviso. (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)L’indiscrezione di De Maggio sulla trattativa Secondo quanto riportato da Valter De Maggio in onda su KKN con la trasmissione radio Goal, ci sarebbe stata una frenata nella trattativa. Bisogna ancora aspettare, dunque, prima di cantare vittoria. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’incontro tenuto ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha ribadito la necessità di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) La città disi è svegliata con una clamorosariportata questa mattina dal Corriere dello Sport, in prima pagina sul quotidiano in Campania:vicinissimo a difendere i pali per la prossima stagione. Un colpo ad effetto, con l’eventuale allontanamento di Meret da titolare ed un portiere esperto in porta. Ma le ultime notizie che giungono non sono dello stesso avviso. (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)L’indiscrezione di De Maggio sulla trattativa Secondo quanto riportato da Valter De Maggio in onda su KKN con la trasmissioneGoal, ci sarebbe stata una frenata nella trattativa. Bisogna ancora aspettare, dunque, prima di cantare vittoria. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’incontro tenuto ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha ribadito la necessità di ...

