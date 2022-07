Morsa da un cinghiale mentre prendeva il sole: sfiorata la tragedia (Di venerdì 15 luglio 2022) Stava prendendo il sole in spiaggia quando un cinghiale si è avvicinato e le ha addentato un braccio: è successo a Genova. Essere tranquillamente sdraiati in spiaggia e ritrovarsi protagonisti di una potenziale tragedia. Un incubo che nessuno vorrebbe vivere ma che purtroppo è toccato in sorte, proprio in questi giorni, a una donna in L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 luglio 2022) Stava prendendo ilin spiaggia quando unsi è avvicinato e le ha addentato un braccio: è successo a Genova. Essere tranquillamente sdraiati in spiaggia e ritrovarsi protagonisti di una potenziale. Un incubo che nessuno vorrebbe vivere ma che purtroppo è toccato in sorte, proprio in questi giorni, a una donna in L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Giangi_ilBoomer : Donna morsa da #cinghiale in #spiaggia a #Genova. Il cinghiale ha poi dovuto aspettare tre ore prima di fare il bag… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Come sta la Falcone, l'#attivista Pd attaccata da un #cinghiale su una spiaggia di #Genova? Poteva andarle peggio, ma… - Gabardino73 : RT @Kotiomkin: Donna morsa da cinghiale in spiaggia a Genova. Il cinghiale ha poi dovuto aspettare tre ore prima di fare il bagno. [@bella… - laura99164560 : Genova, Rossana Falcone morsa da un cinghiale in spiaggia. «Non ci sono precedenti» L’ennesima balla per poter fare… - Ruggero_Po : TASSISTI COME I BAGNINI. C'È UN'ITALIA CHE NON RINUNCIA AI PRIVILEGI. Bagnante morsa da un cinghiale su una spiagg… -