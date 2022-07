M5S: Consiglio nazionale con Conte alle 21.30 (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S con il leader Giuseppe Conte tornerà a riunirsi in serata, alle 21.30. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Ildel M5S con il leader Giuseppetornerà a riunirsi in serata,21.30.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi ha annunciato in Consiglio dei ministri che rassegnerà le dimissioni. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'appello di Renzi a Draghi: 'Vada avanti'. M5s: 'Irresponsabile è chi non dà risposte al Paese, non noi. Chi parla… - Steve140971 : RT @PietroSalvatori: ??Paola Taverna, vicepresidente M5s, ore 17.30: 'Stasera c'è il Consiglio nazionale, abbiamo una linea e ve la comunich… - ngiocoli : RT @PietroSalvatori: ??Paola Taverna, vicepresidente M5s, ore 17.30: 'Stasera c'è il Consiglio nazionale, abbiamo una linea e ve la comunich… -