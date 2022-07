L’unlisted tweet | non è nella sezione ricerca | non è nei feed eppure esiste

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Puoi vederlo su Twitter,non è presente né neiné“search” (). Si tratta di una particolare “scappatoia”, soprannominata “unlisted”, nell’esperimento, portato avanti dalla piattaforma, che permette a due persone di twittare insieme, o meglio di co-twittare. A riportarlo è The Verge.su Twitter ma non può essere visualizzato neinéLEGGI ANCHE > L’impossibilità di verificare gli account bot sta facendo saltare l’acquisto di Twitterche non vengono visualizzatitimeline, non vengono visualizzati se li cerchi,esistono. Possono essere ...