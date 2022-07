GdS – Bernardeschi | oggi la firma con il Toronto Fc di Mls

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 10:35:02 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Manca solo l’ufficialità per il passaggio del centrocampista alla squadra Mls dove troverà altri due italiani. L’annuncio in giornata Ormai manca solo la, che dovrebbe arrivare in giornata. Federicosarà poi ufficialmente un giocatore delFc, squadra canadese della Mls nella quale già militano Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, portando così a tre la colonia italiana nella città più “tricolore” del Paese nordamericano. L’ex viola, che si è svincolato dopo aver chiuso la stagione con la Juventus, aveva avuto contatti col Napoli prima di scegliere il Canada. Il 28enne verrà ingaggiato dautilizzando la clausola che permette ai club della lega Usa di sforare il tetto salariale per tre ...