Fiamme nel palazzo | paura a Tor Bella Monaca | otto intossicati

(Di venerdì 15 luglio 2022) Fuoco ein un appartamento di Torcon 8, 2 sono gravi. E' il bilancio dello spaventoso incendio scoppiato alle 22.50 di ieri sera, in una palazzina della Capitale. A prendere fuoco, una palazzina al sesto e ultimo piano di uno stabile fuori terra al civico 71 di viale Paolo Ferdinando Quaglia. A lanciare l'allarme nella notte tanti cittadini che hanno incominciato a chiamare il numero delle emergenze 112. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma ha immediatamente mandato sul posto diverse squadre per domare lecon ben quattro Aps, due autobotti, un'autoscala, carro autoprotettori, carro teli più il funzionario di turno. "Nel corso dell'intervento sono state tratte in salvo 12 residenti dello stabile, tra cui 3 disabili - ...

Pubblicità

fattoquotidiano : L'ennesimo disastro di fuoco nella Capitale, stavolta nel quadrante, quello orientale, più popoloso della città… - vigilidelfuoco : Voghera (PV), #incendio nel centro di raccolta rifiuti in loc. strada Folciona, dalle 18.00 #vigilidelfuoco al lavo… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Fiamme nel palazzo, paura a #Roma: otto intossicati, due sono gravi #incendio #15luglio - tempoweb : Fiamme nel palazzo, paura a #Roma: otto intossicati, due sono gravi #incendio #15luglio - lavocedigenova : Fiamme nel bosco alle spalle di Sestri Ponente, sul posto elicottero e Canadair. Chiusa la strada per Scarpino, VVF… -

ilgazzettino.it

Sulla base del quadro accusatorio delineatosicorso delle investigazioni delleGialle - allo stato in fase di indagini preliminari e fatte salve le successive valutazioni di merito - ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Nuovo incendioparco del Pineto: vigili del fuoco al lavoro per domare lela centrale operativa dei vigili del fuoco di Roma ha immediatamente mandato sul posto diverse squadre per domare le fiamme con ben quattro Aps, due autobotti, un'autoscala, carro autoprotettori, ...È successo a Torre Gaia. Evacutati tutti gli appartamenti dei sei piani. Le cause del rogo ancora da accertare ...