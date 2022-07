Pubblicità

Nuove varianti e reinfezioni. Due fenomeni che si stanno rincorrendo e autoalimentando in questa ondata estiva del SarsCov2. Oltre il 4% di chi dal febbraio 2020 ha contratto il virus si è contagiato ......due mesi fa - ha raccontato il noto microbiologo dell'università di Padova - e ora si è,...attuali come vaccinazione di massa"/ "È vantaggioso per l'inverno" CRISANTI "NUOVA ONDATA... Covid, reinfettato il 4,4% dei positivi. Contagi multipli in 131 persone Nuove varianti e reinfezioni. Due fenomeni che si stanno rincorrendo e autoalimentando in questa ondata estiva del SarsCov2. Oltre il 4% di chi dal febbraio 2020 ha contratto il virus si ...Boom di contagi oggi in Italia: 132.274 contro gli 83.555 della scorsa settimana. Picco più alto raggiunto dal 1° febbraio scorso. Sale di un altro mezzo punto anche il tasso di positività che ora è a ...