BMW - Sulla piattaforma ' Neue Klasse' solo modelli elettrici | no a endotermiche e ibride

(Di venerdì 15 luglio 2022) La BMW avrebbe deciso di apportare un profondo cambiamento alle sue strategie di prodotto e, in particolare, alladi prossima generazione ''. In arrivo nel 2025, dovrebbe essere la basedicon sistemi di propulsione elettrica. Dunque, stando a quanto riferito da Manager Magazin, la nuova architettura non sarà più multi-energy' come finora indicato dall'azienda bavarese. Le parole di Zipse. D'altro canto, la rivista ricorda alcune dichiarazioni rese dall'amministratore delegato Oliver Zipse in occasione della presentazione dei conti del primo trimestre. L'ad aveva rivelato che il primo modello basatonuovasarebbe stato un veicolo a batteria. "Quando arriverà sul mercato, sarà rivolto al segmento della Serie 3 e a ...

Il costruttore bavarese avrebbe deciso di cambiare strategia, abbandonando le intenzioni originarie su un'architettura 'multi-energy'. Emergono anche alcune indicazioni sulle specifiche del primo mode ...