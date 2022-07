Pubblicità

Gazzetta del Sud

L'EVENTO Inserto speciale domani in edicola sulla presentazione del calendario di Serie B aCalabria La promozione di piazze prestigiose come Palermo e Bari, la retrocessione dalla serie A di ...L'EVENTO Inserto speciale domani in edicola sulla presentazione del calendario di Serie B aCalabria La promozione di piazze prestigiose come Palermo e Bari, la retrocessione dalla serie A di ... B... evenuti a Reggio Calabria, l'antipasto di un menù stellato Sarà il campionato di serie B forse più bello di sempre . Il giorno del gran ballo è fissato: venerdì 12 agosto con l’anticipo, poi nel week-end il resto ...L'anniversario dell'estate: i Bronzi di Riace festeggiano 50 anni, tanti eventi in programma e un portale dedicato, tutte le informazioni ...