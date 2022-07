Abbandono di rifiuti a Fondi, controlli serrati e multe salate: la polizia locale non fa sconti (Di venerdì 15 luglio 2022) Fondi – Di notte, di giorno, tanto in periferia quanto nel centro storico: continuano i controlli della polizia locale di Fondi volti a contrastare il fenomeno dell’Abbandono indiscriminato di rifiuti. Tra le diverse sanzioni elevate negli ultimi giorni, spiccano due verbali esemplari elevati nei confronti di altrettanti incivili sorpresi ad abbandonare scarti in Piazza Felice Chiusano. Un turista del nord Italia ed un fondano evasore della Tari i responsabili: il primo aveva intrapreso l’insana abitudine soltanto da qualche settimana mentre il secondo, secondo quanto emerso da un successivo accertamento, è risultato sconosciuto al sistema tributario nonostante vivesse da tempo nel centro storico. In entrambi i casi è scattata una multa da 152 euro oltre alle spese di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Di notte, di giorno, tanto in periferia quanto nel centro storico: continuano idelladivolti a contrastare il fenomeno dell’indiscriminato di. Tra le diverse sanzioni elevate negli ultimi giorni, spiccano due verbali esemplari elevati nei confronti di altrettanti incivili sorpresi ad abbandonare scarti in Piazza Felice Chiusano. Un turista del nord Italia ed un fondano evasore della Tari i responsabili: il primo aveva intrapreso l’insana abitudine soltanto da qualche settimana mentre il secondo, secondo quanto emerso da un successivo accertamento, è risultato sconosciuto al sistema tributario nonostante vivesse da tempo nel centro storico. In entrambi i casi è scattata una multa da 152 euro oltre alle spese di ...

