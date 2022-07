Volley, Davide Mazzanti: “Bravi ma non belli: contento per la vittoria, ma che fatica” (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte sulla compagine asiatica ad Ankara (Turchia), al termine di una partita estremamente combattuta e molto discontinua. Le Campionesse d’Europa hanno guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante e sabato 16 luglio torneranno in campo sempre nella capitale anatolica per fronteggiare la vincente di Turchia-Thailandia. Paola Egonu si è scatenata mettendo a segno 36 punti e ha trascinato le compagne verso il passaggio del turno. Il CT Davide Mazzanti ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Contentissimi per il risultato, ma va detto che abbiamo fatto fatica ad essere ordinati come al solito e ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2022 difemminile. Le azzurre si sono imposte sulla compagine asiatica ad Ankara (Turchia), al termine di una partita estremamente combattuta e molto discontinua. Le Campionesse d’Europa hanno guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale itinerante e sabato 16 luglio torneranno in campo sempre nella capitale anatolica per fronteggiare la vincente di Turchia-Thailandia. Paola Egonu si è scatenata mettendo a segno 36 punti e ha trascinato le compagne verso il passaggio del turno. Il CTha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Contentissimi per il risultato, ma va detto che abbiamo fattoad essere ordinati come al solito e ...

