Twitter down per un’ora | sul web ironizzano | “Complotto mentre Draghi sale al Colle”

Twitter è stato in down un'oretta nella giornata di oggi, fra le 13:30 e le 14:30 circa. Il popolare social network che in queste ultime ore è al centro di una querelle che si preannuncia lunghissima fra la stessa azienda ed Elon Musk, è risultato inaccessibile in concomitanza con la crisi di governo in atto. Twitter, 14/7/2022 – Computermagazine.itIl sito downdetector, popolare spazio web che si occupa di segnalare tutti i disservizi della rete, è stato preso d'assalto proprio nei minuti in cui Twitter risultava inaccessibile e sono stati molti coloro che hanno commentato con ironia, associando appunto il down del social con i problemi politici che imperversano in Italia. E così qualcuno ha scritto: "Siamo stati purificati dal peccato di Twitter PENTITEVI!", e ancora: ...

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - Agenzia_Ansa : Twitter ha ripreso a funzionare dopo i disservizi che hanno colpito la piattaforma e che secondo il sito Netblock s… - fanpage : #TwitterDown, in questi minuti il social funziona a singhiozzo - ungiornopercas1 : @psymalefica Cioè Twitter ha avuto un down? Neanche me ne sono accorto, non so che segno sia. - Giacomo95M : Oggi: - Twitter è stato down per 40 minuti - C'è stato un incendio a Trofarello e ha causato ritardi di ore dei tre… -