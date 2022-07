Sri Lanka, presidente Gotabaya si dimette via mail (Di giovedì 14 luglio 2022) Gotabaya Rajapaksa, il presidente dello Sri Lanka fuggito a Singapore si è dimesso dall'incarico, con una mail inviata allo Speaker del Parlamento. . 14 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022)Rajapaksa, ildello Srifuggito a Singapore si è dimesso dall'incarico, con unainviata allo Speaker del Parlamento. . 14 luglio 2022

Pubblicità

ladyonorato : La rivoluzione in Sri Lanka è esplosa a causa della crisi economica, innescata precisamente dalla brusca virata ver… - Agenzia_Ansa : Sri Lanka: manifestanti, ci ritiriamo da edifici occupati. 'Lo facciamo pacificamente, ma la lotta continua' #ANSA - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - MeineMiry : RT @ProvenzaleG: Vorrebbero cinesizzare l’Italia in un bel piatto con salsa greca… e se, invece, venisse fuori uno tsunami in stile Sri Lan… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il presidente dello Sri Lanka si è rifugiato a Singapore -