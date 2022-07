Mario Draghi annuncia le dimissioni | “Non ci sono più le condizioni”

(Di giovedì 14 luglio 2022)fa sapere che in serata consegnerà le sueal Capo di Stato Sergio Mattarella. Dopo la giornata concitata e l’incontro di questo pomeriggio, il Premier ha dichiarato di non sentirsi più nelleopportune per continuare a gestire il suo ruolo.si dimettequeste le ultime notizie arrivate dal Colle. Il Presidente del Consiglio hato la sua decisione definitiva dopo una giornata piena di rinvii e trattative, dove sembrava essersi scongiurata l’ipotesi che invece si è concretizzata nelle ultime ore. @Credits AnsaLa crisi di Governo era ormai nell’aria da tempo e alla fineha compiuto la scelta definitiva di rassegnare le. ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: - matteorenzi : Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno… - FerdiGiugliano : Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Consiglio dei Ministri di oggi. - ATemussi : RT @pietroraffa: Non ve lo meritate Mario Draghi #crisidigoverno - MariaPiaRagosa : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: -

'La maggioranza di unità nazionale non c'è più' annunciaai suoi ministri e poi rassegna le dimissioni nella mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che però respinge la richiesta del premier e parlamentarizza la crisi. Il Capo ...Inizia così l'intervento del primo ministro a breve dimissionariodurante il Cdm che segue l'incontro con il presidente della repubblica Sergio Mattarella. "In questi giorni da parte mia ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi, come previsto, ha rassegnato le dimissioni dopo il voto di fiducia in Senato sul Dl Aiuti, al quale il Movimento Cinque Stelle non ha partecipato. E come altr ...Quella di mercoledì sarà una giornata chiave per il futuro del Governo Draghi. Una sorta di tempo supplementare.