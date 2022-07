L'Opa dei Friedkin a un passo dal traguardo: proroga fino al 22 luglio e premio aumentato (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Opa dei Friedkin sull'As Roma arriva a un passo dal traguardo e viene prolungata. Grazie alle 251.978 richieste di adesione di oggim che hanno portato alla cifra complessivamente di 25.544.267, pari al 40,59% dell'offerta, i texani hanno raggiunto il 94.08% delle azioni: ne mancano 5.900.000 per raggiungere il 95% e avviare i delisiting che porterà il club giallorosso fuori dalla Borsa. I Friedkin hanno così deciso di alzare il premio economico per chi aderisce da 0.43 a 0.45 centesimi di euro ad azione. L'Opa, che sarebbe dovuta terminare dopo dopo la prima settimana di proroga, è stata ulteriormente prolungata fino al 22 luglio Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Opa deisull'As Roma arriva a undale viene prolungata. Grazie alle 251.978 richieste di adesione di oggim che hanno portato alla cifra complessivamente di 25.544.267, pari al 40,59% dell'offerta, i texani hanno raggiunto il 94.08% delle azioni: ne mancano 5.900.000 per raggiungere il 95% e avviare i delisiting che porterà il club giallorosso fuori dalla Borsa. Ihanno così deciso di alzare ileconomico per chi aderisce da 0.43 a 0.45 centesimi di euro ad azione. L'Opa, che sarebbe dovuta terminare dopo dopo la prima settimana di, è stata ulteriormente prolungataal 22

