Le incertezze sul governo scuotono i mercati. Rendimenti e spread in rialzo (212 punti), piazza Affari in calo di oltre il 2% (Di giovedì 14 luglio 2022) Preoccupazione tra gli investitori per l'incertezza che avvolge il destino del governo Draghi in attesa del voto di oggi al Senato. E nell'incertezza si vende. Titoli di Stato innanzitutto con il rendimento del Btp decennale salito al 3,3%, lo 0,22% in più di ieri. Si amplia a 212 punti la differenza di rendimento rispetto ai titoli decennali tedeschi (spread) che attualmente pagano l'1,2%. I Rendimenti dei titoli di Stato sono fissi in valore assoluti ma vengono espressi come percentuale del valore del bond. Un incremento del rendimento significa quindi che titoli vengono scambiati sul mercato a prezzi più bassi, questo accade quando le vendite superano gli acquisti e quindi deve ristabilirsi un equilibrio su valori più bassi. Un' eventuale crisi di governo complicherebbe anche l'azione della Banca ...

