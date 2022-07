Le amichevoli in Serie A: Kvaratskhelia in spolvero con il Napoli, 5 gol della Lazio (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovedì di test per le squadre italiane che continuano a prepararsi in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Si preannuncia una stagione bellissima con quattro squadre in lotta per il primo posto: Inter, Milan, Juventus e Napoli. Grande bagarre anche per la posizioni di Champions, Europa League e salvezza. Tre squadre sono scese in campo nella giornata di oggi. Cinque gol della Lazio di Maurizio Sarri contro il Dekani: le reti dei biancocelesti sono state realizzate da Immobile, doppietta di Pedro, Basi e Zaccagni su calcio di rigore. Tutto facile per il Napoli contro l’Anaune. In grande splovero l’ultimo acquisto Kvaratskhelia, autore di una doppietta. Due gol anche per Politano, mentre le altre reti sono state realizzate da Osimhen, Rrahmani, Anguissa, Zerbin, un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovedì di test per le squadre italiane che continuano a prepararsi in vista dell’inizio del prossimo campionato diA. Si preannuncia una stagione bellissima con quattro squadre in lotta per il primo posto: Inter, Milan, Juventus e. Grande bagarre anche per la posizioni di Champions, Europa League e salvezza. Tre squadre sono scese in campo nella giornata di oggi. Cinque goldi Maurizio Sarri contro il Dekani: le reti dei biancocelesti sono state realizzate da Immobile, doppietta di Pedro, Basi e Zaccagni su calcio di rigore. Tutto facile per ilcontro l’Anaune. In grande splovero l’ultimo acquisto, autore di una doppietta. Due gol anche per Politano, mentre le altre reti sono state realizzate da Osimhen, Rrahmani, Anguissa, Zerbin, un ...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Amichevoli Serie A, goleade per Lazio e Napoli. Empoli scatenato | Sky Sport - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: DAZN arricchisce il palinsesto con nuove amichevoli estive di club di #SerieA - infoitsport : Serie A, le amichevoli di oggi: è subito Kvaratskhelia show - ColucciLc : RT @sportli26181512: #Empoli, 11-0 contro il Castelfiorentino: in gol Destro e Satriano - sportli26181512 : #Empoli, 11-0 contro il Castelfiorentino: in gol Destro e Satriano -