Francesca Fialdini, l’addio commosso al collega che non c’è più (Di giovedì 14 luglio 2022) In questi giorni, Francesca Fialdini è in lutto e sta soffrendo molto per una persona che è scomparsa di recente. Si tratta di un collega che l’ha ispirata con la sua straordinaria carriera. La donna ha quindi deciso di omaggiare il suo idolo con un messaggio sui social che ricordasse il suo coraggio e la sua bravura. Francesca Fialdini in lutto per la morte del giornalista Amedeo Ricucci È morto lo scorso lunedì 11 luglio, uno storico inviato di guerra della Rai: Amedeo Ricucci. “La sua passione senza limiti conosceva la fatica dei passi camminati nelle scarpe degli altri. Sapeva raccontare le guerre, le loro conseguenze, rischiando. E ha rischiato ce lo ricordiamo”. Con queste parole Francesca Fialdini ha ricordato un giornalista che ha brillato nella sua ... Leggi su tvzap (Di giovedì 14 luglio 2022) In questi giorni,è in lutto e sta soffrendo molto per una persona che è scomparsa di recente. Si tratta di unche l’ha ispirata con la sua straordinaria carriera. La donna ha quindi deciso di omaggiare il suo idolo con un messaggio sui social che ricordasse il suo coraggio e la sua bravura.in lutto per la morte del giornalista Amedeo Ricucci È morto lo scorso lunedì 11 luglio, uno storico inviato di guerra della Rai: Amedeo Ricucci. “La sua passione senza limiti conosceva la fatica dei passi camminati nelle scarpe degli altri. Sapeva raccontare le guerre, le loro conseguenze, rischiando. E ha rischiato ce lo ricordiamo”. Con queste paroleha ricordato un giornalista che ha brillato nella sua ...

