Fa il bagno e viene infettato dal batterio mangia-cervello, chiusa la spiaggia ai bagnanti (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’ameba che mangia cervello. Questa è la conclusione dei medici dopo la curiosa diagnosi di meningoencefalite amebica primaria. Si tratta della Naeglaria fowleri (la cosiddetta “ameba mangia cervello”), un animale che si ciba dei tessuti cerebrali e che provoca molto spesso la morte. Siamo a Lake of Three Fires State Park, on Iowa. Qui il dipartimento di sanità pubblica ha fatto sapere che la spiaggia è momentaneamente chiusa. “Si tratta di una misura precauzionale presa in seguito all’accertamento di un’infezione da Naeglaria fowleri in un residente del Missouri”, si legge in un comunicato ufficiale. Poco dopo lo stesso dipartimento ha dichiarato che la patologia causata dall’ameba mangia cervello è un’infezione acuta, fulminante e rapidamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Un’ameba che. Questa è la conclusione dei medici dopo la curiosa diagnosi di meningoencefalite amebica primaria. Si tratta della Naeglaria fowleri (la cosiddetta “ameba”), un animale che si ciba dei tessuti cerebrali e che provoca molto spesso la morte. Siamo a Lake of Three Fires State Park, on Iowa. Qui il dipartimento di sanità pubblica ha fatto sapere che laè momentaneamente. “Si tratta di una misura precauzionale presa in seguito all’accertamento di un’infezione da Naeglaria fowleri in un residente del Missouri”, si legge in un comunicato ufficiale. Poco dopo lo stesso dipartimento ha dichiarato che la patologia causata dall’amebaè un’infezione acuta, fulminante e rapidamente ...

Pubblicità

debnmcyrus : RT @87miste: Quando torna tardi la sera e mi dice di non aspettarla, io l’aspetto sveglio a letto. Quando sento la chiave girare nella topp… - stodormendooo : *io corro in bagno che sto male* mia mamma sente, si sveglia e viene a controllarmi mia mamma che corre giú in sal… - outof__thebox : @Cciemmee Magari nel bagno femminile può risultare confortevole, vi assicuro che nel bagno maschile mi viene la nau… - sadjcasottona : RT @87miste: Quando torna tardi la sera e mi dice di non aspettarla, io l’aspetto sveglio a letto. Quando sento la chiave girare nella topp… - arwen0506 : Fa il bagno al lago e viene infettato da un'ameba mangia-cervello: chiusa la spiaggia ai bagnanti: «Pericolo di con… -