"Di nuovo con lui". Soleil Sorge, tutto vero. Ormai è ufficiale, ma non è proprio iniziata benissimo… (Di giovedì 14 luglio 2022) Soleil Sorge e Luca Onestini, ritorno di fiamma? Come molti sanno l'influencer e l'ex tronista di Uomini e Donne si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi. Da lì hanno iniziato una storia, era il maggio del 2017. E Luca non aveva dubbi sulla sua scelta: "Faccio fatica a passar sopra al fatto che quando non sei con me mi manchi da morire e quando stiamo insieme sono felice e non me ne vorrei mai andare. Per quanto siano in molti a dirmi che sto facendo una pazzia, la mia scelta folle sei tu, Soleil". Da parte sua Soleil Sorge rispondeva così a Luca Onestini: "Non so come staremo fuori da qui insieme… però non vedo l'ora di provarci". Insomma, sembrava un grande amore, invece… Invece l'anno dopo quando lui è entrato al GF Vip sono arrivate voci su un flirt di lei ...

