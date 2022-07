Covid, farmacisti partenopei: “Boom di richieste per la 4/a dose, siamo pronti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo l’annuncio da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza dell’allargamento della possibilità di ricevere la quarta dose di vaccino per tutti i cittadini dai 60 anni in su, sono tantissimi i napoletani che si sono rivolti alle farmacie per ricevere la somministrazione. “siamo pronti ad accogliere le richieste dei cittadini – spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli – come abbiamo fatto in tutti questi mesi; da maggio scorso ad oggi abbiamo somministrato circa mezzo milione di dosi nelle farmacie di Napoli e provincia. Le vaccinazioni in farmacia non si sono mai fermate, neanche negli scorsi mesi in cui il Covid sembrava aver concesso una piccola tregua. Abbiamo continuato a somministrare tantissime terze dosi e, grazie al rapporto di fiducia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo l’annuncio da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza dell’allargamento della possibilità di ricevere la quartadi vaccino per tutti i cittadini dai 60 anni in su, sono tantissimi i napoletani che si sono rivolti alle farmacie per ricevere la somministrazione. “ad accogliere ledei cittadini – spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli – come abbiamo fatto in tutti questi mesi; da maggio scorso ad oggi abbiamo somministrato circa mezzo milione di dosi nelle farmacie di Napoli e provincia. Le vaccinazioni in farmacia non si sono mai fermate, neanche negli scorsi mesi in cui ilsembrava aver concesso una piccola tregua. Abbiamo continuato a somministrare tantissime terze dosi e, grazie al rapporto di fiducia ...

