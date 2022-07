(Di giovedì 14 luglio 2022) È morta dopo che si èta unacarrozzecelebridanesi chiamate “Cobra”, nel parco divertimenti di Tivoli Friheden ad Aarhus, vicino a, una ragazza di 14 anni mentre un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito. “Si èta la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno“, ha spiegato il direttore del parco a tema Henrik Ragborg Olsen all’emittente Tv2. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulledopo l’incidente. La polizia danese ha aperto un’inchiesta per individuare le cause dell’incidente e ha chiuso fino a nuovo avviso il parco dopo averlo evacuato. Secondo il Copenhagen Post, il tredicenne portato in ospedale è rimasto ferito ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Copenaghen, si stacca una carrozza delle montagne russe, muore ragazzina quattordicenne - b_biraghi : RT @il_buongiorno: Danimarca show - galatinicola : RT @il_buongiorno: Danimarca show - il_buongiorno : Danimarca show -

Secolo d'Italia

Terrore e paura in un parco divertimenti. Una giornata di allegria e vacanza si è trasformata in un incubo per due famglie. Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 ...Terrore e paura in un parco divertimenti. Una giornata di allegria e vacanza si è trasformata in un incubo per due famglie. Una ragazza di 14 anni è morta e un ragazzo di 13 ...