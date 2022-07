Come e quando l’Europa ha scoperto i vini americani? (Di giovedì 14 luglio 2022) La storia dei vini americani è una sintesi della storia degli Stati Uniti e dell’American way of life. Ondate di colonizzazione, proibizionismo e guerre, frutto di un lungo lavoro imprenditoriale legato anche a generazioni di immigrati. E c’è voluto molto tempo perché i vini americani diventassero popolari soprattutto in Europa, dove si è abituati a tradizioni enologiche millenarie. L’evento che cambiò davvero le cose ebbe luogo il 24 maggio 1976 e passò alla storia con il nome di “Giudizio di Parigi“. Prima di allora, l’idea generalmente accettata era che i vini francesi fossero i migliori del mondo. Sebbene alcune cantine all’avanguardia di altri Paesi si fossero distinte a livello locale, la comunità vinicola era concorde nel ritenere che questi vini, pur essendo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) La storia deiè una sintesi della storia degli Stati Uniti e dell’American way of life. Ondate di colonizzazione, proibizionismo e guerre, frutto di un lungo lavoro imprenditoriale legato anche a generazioni di immigrati. E c’è voluto molto tempo perché idiventassero popolari soprattutto in Europa, dove si è abituati a tradizioni enologiche millenarie. L’evento che cambiò davvero le cose ebbe luogo il 24 maggio 1976 e passò alla storia con il nome di “Giudizio di Parigi“. Prima di allora, l’idea generalmente accettata era che ifrancesi fossero i migliori del mondo. Sebbene alcune cantine all’avanguardia di altri Paesi si fossero distinte a livello locale, la comunitàcola era concorde nel ritenere che questi, pur essendo di ...

elio_vito : Signor Presidente, Colleghe, Colleghi, Vi chiedo di accogliere le mie dimissioni. Credo che quando, come me, si rom… - WeAreTennisITA : ??? 'Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Per essere felice m… - fleinaudi : #Einaudi ce l'ha insegnato. Quando si presenta una proposta, dire come si finanzia e come si attua non solo è indi… - gighea : RT @SalaLettura: @Alberto63Al Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non… - hrtszouis : RT @ultimopeeterpan: vorrei parlarti come prima con la stessa intensità ma quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va -