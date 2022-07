Calciomercato Juventus, Allegri euforico: lo vuole subito per un motivo assurdo (Di giovedì 14 luglio 2022) Max Allegri sta cercando di perfezionare la sua Juve, con l’attacco che si senza dubbio avrà bisogno di elementi di prestigio e di classe. Ci sono alcuni cognomi che sicuramente sono stati in grado di entrare maggiormente all’interno della storia calcistica, per questo Massimiliano Allegri è un allenatore che cerca assolutamente di poter mettere assieme il grande prestigio di una importante tradizione di famiglia con il grande talento del singolo elemento. Ansa FotoI cambiamenti in seno alla Juventus nella prossima stagione saranno davvero tantissimi, considerando infatti soprattutto come Massimiliano Allegri avrà bisogno di trovare una squadra completamente rinnovata e che possa in qualche modo cercare di lottare per uno Scudetto che manca da due anni. Indubbiamente per poter vincere bisogna saper segnare e per saper ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Maxsta cercando di perfezionare la sua Juve, con l’attacco che si senza dubbio avrà bisogno di elementi di prestigio e di classe. Ci sono alcuni cognomi che sicuramente sono stati in grado di entrare maggiormente all’interno della storia calcistica, per questo Massimilianoè un allenatore che cerca assolutamente di poter mettere assieme il grande prestigio di una importante tradizione di famiglia con il grande talento del singolo elemento. Ansa FotoI cambiamenti in seno allanella prossima stagione saranno davvero tantissimi, considerando infatti soprattutto come Massimilianoavrà bisogno di trovare una squadra completamente rinnovata e che possa in qualche modo cercare di lottare per uno Scudetto che manca da due anni. Indubbiamente per poter vincere bisogna saper segnare e per saper ...

GiovaAlbanese : Su #PauTorres c'è il gradimento di #Allegri: la #Juventus ci prova, in attesa del rilancio del #Bayern per #DeLigt… - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - GiovaAlbanese : Fatta ? #Juventus e #Palermo hanno raggiunto l'intesa per #Brunori: trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni… - Sicilianodoc7 : RT @jordancs580: La #juventus voleva inserire #Gatti in una trattativa per #Bremer, NO.. Di #allegri che è rimasto impressionato dal ragazz… - Nic67finalfine : RT @jordancs580: La #juventus voleva inserire #Gatti in una trattativa per #Bremer, NO.. Di #allegri che è rimasto impressionato dal ragazz… -