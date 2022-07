Ascolti Ter | il gruppo RTL 102 5 supera gli 8 milioni di ascoltatori nel primo semestre 2022

(Di giovedì 14 luglio 2022) RTL 102.5 si conferma leader negliTER del, resi noti oggi, 14 luglio. La prima radiovisione d'Italiai seidie ancora una volta è la più ascoltata d'Italia. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, ilRTL 102.5 conquista più di ottodicomplessivi nel giorno medio e primeggia nel quarto d'ora. Ma la vera novità è che ioha avvitato con Nielsen le rilevazioni su tutta l'offerta in radiovisione delle sue emittenti simulcast multipiattaforma. “L'accesso e la fruizione dei contenuti dell'offerta delRTL 102.5 in analogico-digitale hanno infranto i confini dell'ascolto tradizionale”, dichiara ...

Pubblicità

...sull'impostazione delle rilevazioni e della mancata partecipazione nella compagine societariadelle rappresentanze del mondo pubblicitario (a differenza delle altre 'audi'). Leggi anche...Leggi anche Rai lancia un appello ai sociper una rilevazione più moderna degliradio Rtl 102.5 RTL 102.5 'si conferma leader neglidel primo semestre 2022'. A sottolinearlo è ...Marshall McLuhan diceva che ogni novità in campo tecnologico – che sia riferibile ai mezzi di comunicazione veri e propri e non – non fa altro che interagire con le tecnologie ...Secondo l’indagine RadioTER, nei sei mesi sono stati 33.646.000 gli ascoltatori medi giornalieri (+1,3%) e 6.230.000 nel quarto d’ora medio (+4,6%) ...