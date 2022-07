Almanacco del 14-07-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno giovedì 14 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Camillo de Lellis Camillo che viene dal latino camillus che presso i Romani era il fanciullo che assisteva il sacerdote durante i riti sacri Che significa ministro di Dio Il proverbio dice le voci del cuore non fanno rumore sono nati oggi Gustav Klimt Ingmar Bergman Renato Pozzetto noi salutiamo Ringraziamo e andiamo ad augurare buon compleanno a Marco Tantissimi auguri caro Marco a Vincenzo e a Giacinto auguri Giacinto Mica male qui Qui si cresce e poi andiamo a salutare Francesco nuovo amico che oggibene che si collega con noi Andrea che Andrea come stai Angela e Vanessa Buona giornata Fabio già in viaggio questa mattina Buona giornata anche a te prudenza anche alla guida anche se fa caldo è anche oggi così Viaggio nel tempo 14 ...

Pubblicità

bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 14 Luglio 2022 - - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno - amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - sulsitodisimone : Santi del 14 Luglio 2022 - Morenozagor : RT @FumettoMagazine: Ho sempre avuto un debole per le avventure della giovane Julia, fin dai tempi dell’Almanacco del Giallo… ?? “Il caso… -

Errore: L'attributo resource non è valido.... scaricando una app scommesse in vista dell'iniziocampionato di calcio. Da non dimenticare poi ...trovare un po' di svago in un Sudoku o in qualsiasi altro gioco troverete sul vostro. E ...Durante i festeggiamenti della Festa nazionale francese un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla Passeggiata degli Inglesi causando 86 morti e 458 f ...Parla il leader degli studi di mercato e della pubblicità che si è convertito all’attivismo: “Uso le mie competenze per convincere ...